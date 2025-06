Juve Vlahovic parti sempre più distanti | la società valuta quella soluzione

Il futuro di Vlahovic alla Juventus si fa sempre più complesso. Nonostante i recenti gol al Mondiale per Club, la società valuta seriamente una cessione, spinta da un desiderio di rivoluzione e necessità di rinnovamento. Tra il giocatore che prende tempo e le decisioni in bilico, il destino dell’attaccante serbo sembra appeso a un filo. La situazione si svela come una vera e propria sfida tra ambizioni e strategie societarie.

La Juve spinge per la cessione di Vlahovic, l'attaccante prende tempo, ma le parti sono distanti: la società valuta una soluzione drastica Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più incerto. Nonostante i due gol messi a segno al Mondiale per Club, il club bianconero non ha cambiato idea: l'attaccante serbo non rientra .

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Juve under20 discussioni in corso per il rinnovo di Alfonso Montero (scadenza 2026). Si prevedono nuovi contatti, al momento le parti sono distanti sulle questioni tecniche ed economiche. |Mirko Di Natale| Vai su Facebook

Vlahovic, Gatti e McKennie: il futuro alla Juve è un rebus; Juve, altro che Gyokeres: per l’attacco spunta un talento di 20 anni; Juventus, sarà l'ultima partita allo Stadium di Vlahovic? Tutti i motivi che portano all'addio, prezzo fissato.

Vlahovic blocca la Juventus: rifiuta il trasferimento in Turchia e ostacola l'arrivo di Jonathan David - Il serbo è mentalmente sempre più staccato dal mondo bianconero, ma non accetta di partire prima della scadenza del contratto. Riporta msn.com

Vlahovic entra e non incide: la Juve è sempre più distante - Il nome di Dusan Vlahovic è stato al centro di tanti discorsi intorno alla Juventus. Scrive ilbianconero.com