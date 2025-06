Juve scelto il difensore | arriva dall’Arabia Saudita

La Juventus ha deciso di rafforzare la sua linea difensiva con un colpo di scena proveniente dall'Arabia Saudita. Dopo una serie di incontri e valutazioni, il club bianconero ha individuato il difensore ideale per rinvigorire il reparto centrale e risolvere le criticità emerse nelle ultime partite. Questa acquisizione rappresenta una risposta concreta alle recenti difficoltà difensive e dimostra l’ambizione della Juventus di tornare a competere ai massimi livelli.

La Juventus ha scelto il difensore: il colpo per rinforzare il reparto centrale del club bianconero arriva dall’Arabia Saudita, ecco di chi si tratta La Juventus deve rinforzarsi in difesa. Acquistare un centrale è ormai una priorità , soprattutto dopo i gol incassati dal Manchester City ed i limiti evidenti di alcuni calciatori. L’infortunio di Savona – peraltro non brillante nel ruolo di braccetto – le condizioni precarie di Gatti e Bremer, un Kelly non performante hanno di fatto sancito l’urgenza di dover ingaggiare dal mercato un centrale. Sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza, considerato come l’esigenza è ben chiara e palese: serve un calciatore giovane e forte ma soprattutto pronto ed in grado di giocare da titolare. 🔗 Leggi su Sportface.it