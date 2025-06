Juve Real Madrid senza Savona chi giocherà al centro della difesa contro le Merengues? La scelta di Tudor pare obbligata e coinvolge quel giocatore Cosa filtra

La Juventus si prepara ad affrontare il temuto Real Madrid senza Savona, lasciando Tudor con poche opzioni in difesa. La scelta di chi sostituirà il centrale sarà decisiva per le sorti dell’incontro, in un contesto di grande tensione e aspettative. In vista del match di martedì all’Hard Rock Stadium di Miami, tutto ruota intorno alla strategia di Tudor: quale giocatore scenderà in campo per blindare la porta bianconera? Resta da scoprire.

Juve Real Madrid, Tudor ha le scelte contate in difesa! Per sostituire Savona è costretto a puntare su quel giocatore. Cosa filtra. Sale la tensione per la Juventus, che vede avvicinarsi sempre di più la sfida contro il Real Madrid, penultimo ottavo di finale del Mondiale per Club made in USA. Martedì, 1 luglio 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami, Igor Tudor dovrà cercare di schierare la formazione migliore per provare a superare l’ostacolo a tinta merengue. Il tecnico croato, però, non avrà grande libertà di scelta. Almeno per ciò che concerne la difesa. Secondo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dovrà sopperire all’ assenza per infortunio di Nicolò Savona in un solo modo: rispolverando Federico Gatti al centro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Real Madrid, senza Savona chi giocherà al centro della difesa contro le Merengues? La scelta di Tudor pare obbligata e coinvolge quel giocatore. Cosa filtra

In questa notizia si parla di: realmadrid - savona - difesa - tudor

Juventus, la difesa è da ricostruire! Tudor punta Balerdi, sarebbe il giusto acquisto per i bianconeri? •• E La disfatta contro il Manchester City nell’immediato è stata rovinosa seppure indolore - i bianconeri erano già qualificati agli ottavi - e per il futuro potrebbe Vai su Facebook

Savona a rischio per Real Madrid-Juventus: chi può giocare in difesa, le opzioni di Tudor; Juventus senza Savona con il Real Madrid: le soluzioni in difesa per Tudor; quote Real Madrid Juventus: il pronostico sui blancos.

Savona a rischio per Real Madrid-Juventus: chi può giocare in difesa, le opzioni di Tudor - La difesa bianconera può perdere Savona: infortunio alla caviglia per l'italiano. Riporta msn.com

Juventus-Real Madrid, chi può sostituire Savona - Con l’assenza di Savona, Igor Tudor dovrà trovare nuove soluzioni per la linea difensiva della Juventus al Mondiale per Club. Secondo ilbianconero.com