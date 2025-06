Juve Primavera Ventre potrebbe giocare in Serie C? Le ultime novità sul futuro del terzino bianconero

Il talento emergente della Juve Primavera, Alessandro Ventre, sta attirando l’attenzione di diverse squadre di Serie C, tra cui l’Ospitaletto. Prima di affrontare questa possibile svolta nella sua carriera, il giovane terzino, classe 2006, si appresta a iniziare la preparazione con i bianconeri, alimentando grandi aspettative sul suo futuro. Ma quale sarà realmente il prossimo capitolo per Ventre? Resta da scoprire se vestirà ancora la maglia della Juventus o farà il grande salto in Serie C.

di Nicolò Corradino Juve Primavera, Ventre potrebbe giocare in Serie C? Tutti i dettagli sul futuro del classe 2006 bianconero. Una delle sorprese più grandi dell'ultima stagione della Juve Primavera è Alessandro Ventre, terzino-esterno classe 2006 finito nel mirino di alcune squadre tra cui l' Ospitaletto, neo-promossa in Serie C. Come appreso da , il bianconero, in scadenza nel 2026, inizierà la stagione e la preparazione con la Vecchia Signora e poi si capirà, in base ai piani del club, se proseguirà a Torino o se inizierà una nuova esperienza in Serie C. L'Ospitaletto rimane una delle opzioni per il futuro del promettente calciatore.

