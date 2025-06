Juve Primavera quale futuro per Vallana? Ecco come è andata la stagione in prestito al Sudtirol | tutti i dettagli sul centrocampista bianconero

Edoardo Vallana, talento classe 2007 della Juventus Primavera, sta infatti attirando l’attenzione per il suo promettente futuro. Dopo un’esperienza positiva al Sudtirol con 28 presenze, il centrocampista si prepara a rientrare a Vinovo con nuove ambizioni. Ma quale sarà il suo percorso? Ecco tutte le novità e i possibili scenari sul futuro di Vallana nel mondo bianconero.

di Nicolò Corradino Juve Primavera, quale futuro per Vallana? Il punto e tutti i dettagli sul centrocampista bianconero. Tra i giocatori che rientreranno a Vinovo ci sarà Edoardo Vallana, centrocampista classe 2007. Il giovane bianconero ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Sudtirol dove ha trovato continuità con la Primavera: ben 28 presenze oltre a qualche allenamento con la Prima Squadra. Secondo quanto appreso da , Vallana, che ha un contratto fino al 2027, farà la preparazione con la Juve Primavera e poi, in base al gruppo che intende formare Padoin, si capirà se resterà a Torino per affrontare la stagione con i bianconeri o meno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, quale futuro per Vallana? Ecco come è andata la stagione in prestito al Sudtirol: tutti i dettagli sul centrocampista bianconero

