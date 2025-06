Juve missione statunitense per Comolli | 30 milioni e due alleati

La Juventus, dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, si prepara a una vera e propria rivoluzione di mercato. Con un budget di 30 milioni di euro e due alleati strategici, il direttore generale Comolli è pronto a partire all’assalto per rafforzare la rosa e risalire la china. La sfida ora è dimostrare che i bianconeri sono pronti a tornare grandi: la strada verso il riscatto passa anche da queste mosse decisive.

La Juventus è a caccia di rinforzi: 30 milioni di euro e due alleati per i bianconeri, il Dg Comolli è pronto a partire all’assalto La pesante sconfitta incassata dalla Juve contro il Manchester City ha riportato un po’ tutti con i piedi per terra in casa Juventus. L’effetto delle vittorie sonanti contro avversari mediocri – se non scarsi – è giĂ svanito. I bianconeri si sono sciolti come neve al sole contro il primo avversario di livello e sono affiorati i vecchi e nuovi problemi di una rosa che necessita di rinforzi. Non ci sono altre vie per i bianconeri: servono rinforzi anche urgenti considerato come la squadra miri in vista della prossima stagione ad un campionato da protagonista assoluta. 🔗 Leggi su Rompipallone.it