Juve intrigo Vlahovic | rischio parametro zero E David attende…

Il futuro di Dusan Vlahovic nella Juventus si fa sempre più incerto: con il suo contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio da 12 milioni di euro netti, il centravanti serbo potrebbe scegliere di rischiare il parametro zero, lasciando i bianconeri senza un vero sostituto. La questione si complica, mentre David aspetta pazientemente, pronto a approfittare di ogni eventuale occasione. La lotta per il suo ingaggio e il suo destino è ormai aperta: il prossimo capitolo si scrive tra rischi e opportunità...

Bologna, 29 giugno 2025 – Dusan Vlahovic rischia di diventare un problema serio. Il contrattone del centravanti serbo, sottoscritto nel periodo di gestione Arrivabene, può tenere prigioniera la Juventus sulla prossima stagione. Ultimo anno a salire fino a 12 milioni di euro netti, una cifra che nessuno, in Italia e in Europa, sembra poter garantire a Vlahovic che così pensa anche alla permanenza fino al parametro zero. Un nodo non di poco conto perché bloccherebbe il mercato in entrata della Juve con Jonathan David e Damien Comolli promessi sposi, calcisticamente parlando, al netto delle commissioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, intrigo Vlahovic: rischio parametro zero. E David attende…

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - parametro - zero

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

#Vlahovic ci ricasca: rifiuta sia il rinnovo che la cessione per liberarsi a parametro zero. E La Juventus... #Calciomercato Vai su X

" #Juve: l'#Inter trama per #Vlahovic a zero, #Sancho si avvicina, la situazione #Weah e #Mbangula...". Le ultime di #mercato di Giovanni Albanese (giornalista Sportitalia e #Gazzetta) ? Giovanni Albanese sul suo canale YT: "Necessità di Cessioni p Vai su Facebook

Juve, intrigo Vlahovic: rischio parametro zero. E David attende…; Vlahovic-Juventus, colpo di scena: decisione pochi minuti fa; Juve-Vlahovic, tre giorni per dirsi addio: si decide il futuro.

Vlahovic fuori rosa alla Juventus? Il possibile scenario, tra una cessione complicata e il freno posto all'arrivo di David - I due goal realizzati nelle tre uscite al Mondiale per Club non hanno cambiato la percezione della Juventus nei confronti di Dusan Vlahovic, il cui futuro resta un rebus di difficile risoluzione. Segnala msn.com

Vlahovic-Juventus, colpo di scena: decisione pochi minuti fa - In casa Juventus si sta pensando al prossimo futuro. Da msn.com