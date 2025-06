Juve in campo prima del Real torna Conceiçao

Domenica a Orlando, la Juventus si prepara con entusiasmo per affrontare il Real Madrid nei quarti di finale del Mondiale per club. Dopo aver recuperato dall’affaticamento muscolare, Francisco Conceiçao torna in gruppo, riaccendendo le speranze dei bianconeri di stupire ancora. Con la concentrazione alle stelle, i nostri campioni sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia. La sfida promette emozioni e grande spettacolo, e noi siamo pronti a viverla insieme!

Domenica in campo a Orlando per la Juventus, che martedì a Miami sfiderà il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per club. Torna ad allenarsi in gruppo Francisco Conceiçao, rimasto in panchina per affaticamento muscolare nell'ultima sfida contro il Manchester City.

La Juventus ha perso Nicolò Savona, per il giovane difensore il Mondiale per Club è finito Agli ottavi di finale, contro il Real Madrid, match in programma martedì, potrebbe tornare a disposizione Federico Gatti In attacco c'è qualche speranza per Conceiç Vai su Facebook

