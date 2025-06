Juve Balerdi è più di un’idea | questo scambio risolve due problemi

La Juventus si prepara a sbloccare la difesa con un colpo strategico: Balerdi, più di una semplice idea, rappresenta la soluzione ai suoi problemi. Questo scambio potrebbe risolvere due questioni spinose, portando un profilo affidabile e pronto a fare la differenza. È arrivato il momento di liberarsi dei nodi irrisolti e puntare su un investimento che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Ma quali sono i dettagli di questa mossa?

Un tecnico con le idee chiare, un reparto che ancora non convince, un profilo che potrebbe essere la chiave giusta. Ma per farlo arrivare, serve liberarsi di un nodo scomodo (LaPresse) – serieanews.com Ormai è chiaro, la Juventus sta cercando un altro centrale difensivo. Serve qualcuno affidabile, pronto, abituato a gestire le responsabilità. Perché il reparto, al netto dei nomi, balla ancora troppo. E il punto più delicato resta sempre lui: Gleison Bremer. Il brasiliano sta recuperando, sì. Ma da un crociato, e con quel tipo di infortunio c’è sempre un “ma” che aleggia. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, Balerdi è più di un’idea: questo scambio risolve due problemi

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

