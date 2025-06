Juve | 180 milioni Spesi e Lacune Comolli e i Conti da Saldare

La Juventus ha investito 180 milioni di euro sul mercato, ma le recenti lacune evidenziate dalla sconfitta contro il Manchester City sollevano dubbi sulla reale efficacia di questi investimenti. Con i conti da saldare e le criticitĂ tecniche ancora irrisolte, Damien Comolli si trova di fronte a una sfida complessa: trasformare i numeri in successi concreti, rilanciando la squadra verso nuovi traguardi.

Juve: 180 Milioni Spesi e Profonde Lacune, I Conti da Saldare per Comolli. La Juventus ha appena speso 180 milioni di euro sul mercato, eppure la recente sconfitta per 5-2 contro il Manchester City ha evidenziato in modo impietoso le profonde lacune di una rosa che, nonostante gli investimenti, sembra ancora lontana dal vero calcio che conta. Questa realtĂ pone Damien Comolli di fronte a conti salatissimi, non solo economici, ma anche tecnici e di gestione. La frase lapidaria di Igor Tudor sul divario con il City è un monito che il dirigente francese dovrĂ affrontare. E la prospettiva di non ritrovarsi in rosa un giocatore come Dean Huijsen dopo la sua valorizzazione rischia di essere un’ulteriore “coltellata” per la strategia del club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com