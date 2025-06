Judo Giorgia Grassi conquista il bronzo nei -70 kg L’Italia chiude gli Europei Cadetti con 4 medaglie

Giorgia Grassi, al debutto assoluto in un importante palcoscenico internazionale, conquista il bronzo nei 70 kg ai Campionati Europei Cadetti 2025 di judo. L’Italia chiude questa edizione con un totale di quattro medaglie, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La passione e il sacrificio dei giovani atleti italiani continuano a stupire, portando nuove speranze e orgoglio nazionale. La loro crescita promette grandi risultati anche in futuro.

L'Italia non si ferma e sale sul podio anche nella terza giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-3 con protagoniste le ultime cinque categorie di peso individuali, mentre domani la rassegna continentale giovanile si chiuderĂ con un Team Event in cui non è prevista la partecipazione azzurra. Giorgia Grassi, al debutto assoluto in un Europeo, ha disputato una gara di spessore nei -70 kg fermandosi in semifinale contro la georgiana Keti Robakidze e poi riscattandosi con una grande vittoria per waza-ari sulla slovena Neza Hladnik nella finale con in palio il bronzo.