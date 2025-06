Judo Cussini in bella evidenza al Campionato Italiano di Kata Bilancio molto positivo | tre ori un argento e un bronzo

Il Cus Siena brilla al Campionato Italiano di Judo Kata 2025, la competizione più partecipata di sempre con 202 atleti. Con tre ori, un argento e un bronzo, i nostri giovani talenti hanno conquistato il podio, specialmente nella categoria Under 18, dove Elia e compagni hanno dimostrato tecnica e passione. Un risultato eccellente che conferma l’eccellenza del judo senese e lascia presagire un futuro promettente per questa disciplina.

Risultati eccezionali per il Cus Siena, al Campionato Italiano di Judo Kata, edizione 2025, la più partecipata di sempre, con ben 202 atleti in gara. Dai 13 cussini che hanno preso parte alla competizione sono arrivati tre titoli italiani, un argento, un bronzo e un quarto e un quinto posto. I riflettori si sono accesi soprattutto sulla categoria Under 18, dove i senesi hanno dimostrato un’alta qualità tecnica. A dominare la scena Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini, che nel nage no kata hanno conquistato il titolo italiano con un punteggio straordinario di 264 punti, il più alto mai raggiunto nel campionato italiano categoria under 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net