Jorginho, il centrocampista del Flamengo, si lascia andare a riflessioni sulla Juventus: «Resta una grande squadra, col Real Madrid può succedere di tutto». Le sue parole, rilasciate a Repubblica, mettono in evidenza come anche le grandi formazioni siano soggette a imprevedibilità e sfide emozionanti. In un panorama calcistico in continua evoluzione, l’unico dato certo è che ogni partita riserva sorprese inaspettate e imprevedibili, mantenendo viva la passione dei tifosi e il fascino del calcio.

Jorginho teme la Juve: «Resta una grande squadra, col Real Madrid può succedere di tutto». Le parole del regista del Flamengo a Repubblica. Jorginho, centrocampista del Flamengo, è intervenuto a Repubblica per parlare tra le altre cose anche di alcuni temi riguardanti la Juve. CUESTA AL PARMA – « Ah, Carlos! Non mi ha sorpreso, lo avevo come assistente all’Arsenal: un ragazzo molto, molto preparato, che studia tanto e ha imparato tanto da Arteta. Ha già lavorato nella Juve, è un ragazzo per bene, faccio tifo per lui » JUVE AGLI OTTAVI – « Sorpreso? Macché, la Juve resta una grande squadra » JUVE-REAL MADRID – « Penso che nel dentro e fuori può succedere di tutto: il calcio è sempre una sorpresa, devi solo vincere e andare avanti » WESLEY – « Ha tanto potenziale e tanto da imparare, ma non mi sorprenderebbe se facesse una grande carriera in Europa » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jorginho teme la Juve: «Resta una grande squadra, col Real Madrid può succedere di tutto. Wesley? Non mi sorprenderebbe se…»

