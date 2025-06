Jorginho ci crede ancora | Italia? Non rifiuterei mai una convocazione Gattuso è un allenatore importante

Jorginho, il talento del centrocampo italiano, non ha mai smesso di credere nel sogno azzurro. In un'intervista a La Repubblica, il centrocampista rivela la sua speranza di tornare in nazionale, sottolineando l’importanza di allenatori come Gattuso e la passione che lo lega ancora alla maglia azzurra. La sua determinazione e il suo amore per la Nazionale sono un messaggio di speranza e motivazione per tutti gli appassionati di calcio italiani.

Jorginho crede ancora alla Nazionale. Le dichiarazioni del centrocampista ex Napoli in un’intervista a La Repubblica In un intervista per La Repubblica Jorginho ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano e in particolare della Nazionale, non negando un suo possibile ritorno. DICHIARAZIONI – «Siamo sorpresi e dispiaciuti un po’ tutti, perché l’Italia deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Jorginho ci crede ancora: «Italia? Non rifiuterei mai una convocazione. Gattuso è un allenatore importante»

Jorginho: "Il calcio italiano non è in crisi, l'Inter ha giocato due finali di Champions" - Jorginho ha commentato il momento del calcio italiano in una intervista a La Repubblica: 'Non direi mai di no a una convocazione'. Come scrive msn.com

Jorginho: "Rigore per l'Italia? Sono pronto a batterlo" Rivivi la diretta - Corriere dello Sport - Jorginho sui talenti italiani "Dobbiamo credere di più nei nostri talenti, nei nostri giovani. Si legge su corrieredellosport.it