Johnson Righeira torna con CHI TROPPO LAVORA non fa l’amore | il nuovo singolo estivo disponibile da oggi in radio e digitale

Preparati a vivere un’estate all’insegna della leggerezza e del divertimento con il nuovo singolo di Johnson Righeira, “Chi troppo lavora (non fa l’amore)”. Questo brano estivo, scritto con Albi, Carota de Lo Stato Sociale ed Edo Castroni, è un vero e proprio inno pop che celebra il piacere di prendersi una pausa e lasciarsi andare. La sua hit irresistibile ti farà ballare e sognare: non perdere l’occasione di ascoltarlo!

Un inno pop all’ozio e alla leggerezza scritto con Albi e Carota de Lo Stato Sociale ed Edo Castroni Da oggi, venerdì 27 giugno 2025, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “CHI TROPPO LAVORA (non fa l’amore)”, il nuovo singolo di Johnson Righeira, icona della musica italiana anni ’80. Il brano segna il ritorno di un artista amatissimo, protagonista di successi intramontabili come “Vamos a la Playa” e “L’estate sta finendo”. “CHI TROPPO LAVORA (non fa l’amore)”: la nuova hit estiva firmata Johnson Righeira. Scritto e prodotto insieme a Albi e Carota de Lo Stato Sociale, Edo Castroni e Johnson Righeira, il brano mescola sonorità pop e anni ’80 con un messaggio ironico e liberatorio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Johnson Righeira torna con “CHI TROPPO LAVORA (non fa l’amore)”: il nuovo singolo estivo disponibile da oggi in radio e digitale

