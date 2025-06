John Travolta sorprende il pubblico a Hollywood con un omaggio a Grease | Non se lo aspettava neanche il cast

in un momento di pura nostalgia che ha emozionato tutti. La sua spontaneità e passione hanno riacceso i ricordi di un’epoca d’oro del cinema musicale, dimostrando ancora una volta il suo legame indissolubile con il personaggio e il pubblico. Un gesto che resterà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa magia dal vivo.

Il pubblico è rimasto sorpreso da un piccolo momento di Grease, quando John Travolta li ha raggiunti con una proiezione speciale a Los Angeles con canti in coro dell'amato musical cinematografico. Al Hollywood Bowl di Los Angeles, John Travolta ha sorpreso i fan apparendo in versione Danny Zuko durante una serata sing-along dedicata a Grease. Vestito con l'iconico chiodo nero, ha rievocato lo spirito del film guidando il pubblico in coro, regalando un omaggio sentito alla sua Sandy, Olivia Newton-John, e al mito immortale degli anni '50. John Travolta torna a essere Danny Zuko di Grease Una notte di nostalgia e rock'n'roll ha incendiato il cielo sopra Los Angeles quando, a sorpresa, John Travolta ha fatto irruzione sul palco del Hollywood Bowl, proprio mentre stava per cominciare una proiezione sing-along del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it