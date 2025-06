Jesolo Air Show spettacolo in cielo con le Frecce tricolori e il 51esimo Stormo

Un cielo terso e un pubblico entusiasta hanno accolto la 27ª edizione dello Jesolo Air Show, uno degli eventi più attesi dell'estate italiana. Con lo spettacolare volo delle Frecce Tricolori e la partecipazione del 51º Stormo, l’evento ha regalato emozioni uniche lungo il litorale jesolano. Un momento di orgoglio e di grande cultura aeronautica che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e il cuore pieno di entusiasmo.

Si è conclusa con grande successo la 27esima edizione dello Jesolo Air Show svoltasi sabato 28 giugno lungo il litorale jesolano. Ospite d’onore il generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, delegato del Capo di SMA dell’Aeronautica Militare Antonio Conserva. Presenti anche il Colonnello Pilota. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

