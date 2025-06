Jeff Bezos Lauren Sánchez e l’ultima festa a Venezia in pigiami eleganti | il party Dolce Notte all’Arsenale tra balli e baci Vietati i telefonini

L’ultima festa a Venezia ha incantato tutti: Jeff Bezos e Lauren Sánchez protagonisti di una serata magica all’Arsenale, vestiti con pigiami eleganti e outfit da sogno. Tra balli, baci e un’atmosfera intima, i celebri sposi hanno regalato momenti di pura dolcezza, tra risate e sguardi complici. Il party “Dolce Notte” ha suggellato con stile un matrimonio da favola, lasciando tutti con il fiato sospeso e il cuore colmo di emozioni.

Hanno regalato baci e tenerezze i coniugi Bezos ieri sera sabato 28 maggio, a favore di fotografi, prima di raggiungere l’Arsenale di Venezia, dove si è tenuto il party finale della tre giorni di nozze dedicato alla “Dolce Notte”. Quindi outfit legati al mondo della notte tra vestaglie, lingerie e pigiami colorati. Si è conclusa in grande stile la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez con un evento spettacolare all’Arsenale di Venezia. Una notte all’insegna della musica, del glamour e dell’intrattenimento per circa 200 ospiti vip. Per l’ultima serata, dedicata alla festa da ballo, la coppia ha voluto regalare agli ospiti un’esperienza unica, secondo quanto riferito all’ Adnkronos: una performance di Usher, quindi di Elton John e Lady Gaga vociferati sin dal primo minuto nemmeno l’ombra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jeff Bezos, Lauren Sánchez e l’ultima festa a Venezia in pigiami eleganti: il party “Dolce Notte” all’Arsenale tra balli e baci. Vietati i telefonini

