Jeff Bezos il gesto clamoroso per Venezia dopo il matrimonio | cosa ha fatto

Jeff Bezos, il visionario fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del pianeta, ha stupito Venezia con un gesto clamoroso dopo il suo matrimonio con Lauren Sanchez. Scegliendo l’incantevole Isola di San Giorgio Maggiore, ha regalato un momento magico alla città, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha fatto di così straordinario? Scopriamo insieme il gesto che ha fatto parlare il mondo intero.

– Una cornice da sogno, un’isola tra le più affascinanti al mondo, e un matrimonio che ha fatto parlare tutto il pianeta. Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, ha scelto l’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia per celebrare le sue nozze con Lauren Sanchez. La cerimonia, blindatissima, ha richiamato oltre 200 ospiti, tra star internazionali, reali e imprenditori di primo piano. La città lagunare si è trasformata, per qualche giorno, in un set cinematografico: strade chiuse, misure di sicurezza elevate, una concentrazione di VIP degna degli Oscar. 🔗 Leggi su Tvzap.it