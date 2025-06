jeff bezos e lauren sanchez hanno lasciato venezia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di lasciare Venezia, concludendo così tre giorni intensi di celebrazioni tra ponti e canaletti. La coppia, elegante e rilassata, si è congedata dall’incantevole città lagunare dall’hotel a sette stelle sul Canal Grande, pronta per il prossimo capitolo della loro avventura. Mentre si allontanano tra le nuvole, il loro addio a Venezia segna la fine di un soggiorno indimenticabile, lasciando dietro di sé ricordi e sguardi curiosi.

La coppia Jeff Bezos - Lauren Sanchez ha lasciato Venezia nel primo pomeriggio, dopo la tre giorni di feste e cerimonie in vari punti della città lagunare. Gli sposi sono stati visti uscire per l'ultima volta dal tendone-approdo dell'hotel a sette stelle sul Canal Grande dove hanno soggiornato. Lui con la consueta t-shirt nera, lei con tubino bianco e cappello a larghe tese nero. Per il ritorno, la coppia Sanchez-Bezos riparte dall'aeroporto "Nicelli" del Lido di Venezia in elicottero, per poi salire sullo yacht Koru che si trova al largo della costa istriana, affiancato dalla barca-appoggio Abeona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net