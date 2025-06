Jeff Bezos a Venezia tra nozze da sogno e proteste | Amareggiato non capisco…

Jeff Bezos, tra sogno e polemica, ha vissuto un weekend veneziano all'insegna del lusso e dell'amore, celebrando il suo matrimonio con Lauren Sanchez. Tuttavia, le contestazioni di attivisti hanno intaccato l’atmosfera felice, lasciando l’imprenditore amareggiato e confuso. Una scena che mette in evidenza quanto anche i momenti più magici possano essere offuscati da questioni di sostenibilità e rispetto, sottolineando un tema sempre più attuale. Bezos si sarebbe detto...

Un matrimonio da favola turbato dalle contestazioni. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha vissuto a Venezia un fine settimana all'insegna del lusso e dell'amore, celebrando le sue nozze con Lauren Sanchez. Tuttavia, l'atmosfera festosa è stata guastata da una serie di proteste organizzate da attivisti contrari alla sua presenza nella città lagunare. Secondo fonti vicine all'imprenditore, Bezos si sarebbe detto profondamente deluso e amareggiato per l'accoglienza ostile ricevuta: " Non capisco. ", avrebbe ripetuto più volte in tono sconsolato ai suoi interlocutori. La protesta dei comitati "No Bezos".