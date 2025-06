Jannik Sinner parla dell’addio a Panichi e Badio | Nulla di grave ma non mi sentivo più a mio agio

Jannik Sinner, il talentuoso numero uno del tennis italiano, svela i motivi dietro l’addio a Marco Panichi e Ulises Badio. Con parole sincere e rassicuranti, il giovane campione chiarisce che non si è trattato di nulla di grave, ma di una decisione dettata dal desiderio di trovare la sintonia giusta per affrontare al meglio Wimbledon 2025. La sua apertura rende ancora più affascinante il suo percorso di crescita e determinazione.

Londra, 30 giugno 2025 – Alla vigilia di Wimbledon 2025, il numero uno del ranking ATP Jannik Sinner è tornato a parlare della fine della collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. In un'intervista a Sky Sport, il campione azzurro ha chiarito le ragioni della scelta: "Non è successo nulla di grave. Abbiamo lavorato benissimo negli ultimi otto mesi, ma sono cose che nel tennis possono accadere. Non voglio entrare nei dettagli adesso, ma ringrazio entrambi per il grande lavoro svolto, anche in collaborazione con il team attuale", ha dichiarato Sinner.

