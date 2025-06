James Norton | Quando mi sono lasciato con Imogen Poots mi è caduto il mondo addosso | ho trovato rifugio solo in un Monastero Zen

Quando James Norton ha affrontato la fine della sua relazione con Imogen Poots, il mondo gli è crollato addosso. In cerca di pace e rifugio, ha trovato conforto in un monastero zen, dove ha potuto riflettere e ritrovare sé stesso. L’attore londinese si apre ora, condividendo il suo viaggio tra dolore, speranza e rinascita: una testimonianza di come le sfide possano aprire a nuovi orizzonti di crescita personale.

L'attore londinese apre il suo cuore sulla relazione passata: «Volevo avere figli, sposarmi e tutto il resto, invece la mia vita è finita sottosopra cambiando totalmente direzione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - James Norton: «Quando mi sono lasciato con Imogen Poots mi è caduto il mondo addosso: ho trovato rifugio solo in un Monastero Zen»

