James Bond | Henry Golding dice che è l' incubo di ogni attore e Matthew Goode ricorda quando è stato scartato

Mentre l’attesa cresce per scoprire chi interpreterà il prossimo 007, le rivelazioni di Henry Golding e Matthew Goode offrono uno sguardo intrigante sui sogni e le delusioni nel mondo di James Bond. Golding confessa che il ruolo sarebbe stato un incubo, mentre Goode rivela come una chance sfuggita lo abbia lasciato con l’amaro in bocca. Eppure, la corsa al trono di 007 continua, alimentando il fascino di questa leggenda intramontabile.

Mentre aspettiamo con impazienza che Amazon annunci il nome dell'attore che sarà il settimo James Bond, Henry Golding confessa che non gli piacerebbe essere il nuovo 007 e Matthew Goode racconta di quando, prima dell'avvento di Daniel Craig, ha sprecato la sua possibilità di prendere il testimone da Pierce Brosnan. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - James Bond: Henry Golding dice che è l'incubo di ogni attore e Matthew Goode ricorda quando è stato scartato

In questa notizia si parla di: james - bond - henry - golding

Skyfall di james bond svela la morte di m nei titoli d’apertura - Skyfall di James Bond segna un capitolo indimenticabile, svelando il destino di M interpretata da Judi Dench già nei titoli di testa.

"Non penso che ci dovrebbe essere pressione a cambiare l’etnia di un personaggio come bond; è giusto omaggiare il materiale di partenza e l’idea che ian fleming ha creato per Bond" Siete d'accordo? Vai su Facebook

James Bond: Henry Golding dice che è l'incubo di ogni attore e Matthew Goode ricorda quando è stato scartato; Il prossimo James Bond sarà un trentenne, e non necessariamente caucasico; Sarà Josh O'Connor il nuovo James Bond?.

James Bond, Matthew Goode ricorda l'esclusione dal casting di 007: "Lo proposi alcolizzato e misogino" - L'attore inglese di Match Point ha raccontato il pessimo esito dell'incontro con Barbara Broccoli per parlare del suo possibile provino. Come scrive msn.com

James Bond: Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson in una wishlist di protagonisti spuntata all'improvviso - James Bond è destinato a ringiovanire, se è vero che esiste una wishlist dei probabili nuovi agenti con licenza di uccidere in cui figurano Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson. Riporta msn.com