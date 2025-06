Jacobelli esalta Pio Esposito | L’Inter la sua casa è tornato per restarci La pensa come Sinner

Xavier Jacobelli celebra il talento di Francesco Pio Esposito, il giovane promettente dell'Inter, paragonandolo a Sinner per la sua determinazione e ambizione. A soli vent’anni, il suo cammino sta prendendo una piega decisiva, e le sue scelte recenti dimostrano che il suo desiderio di restare fedele alle proprie radici è forte come mai. La sua storia ci invita a seguirlo da vicino, perché il meglio deve ancora arrivare.

Il giornalista di TuttoSport Xavier Jacobelli ha dedicato l'editoriale odierno a Francesco Pio Esposito. Le sue parole e il parallelismo con Sinner. Il giornalista di TuttoSport, Xavier Jacobelli, ha dedicato il suo editoriale odierno a Francesco Pio Esposito. Di seguito le sue parole sul talento classe 2005 dell' Inter. PIO ESPOSITO – «Ieri ha compiuto vent'anni. Poco prima, in cinque giorni aveva cambiato la sua vita: il 21 giugno, al Mondiale per club ha esordito in prima squadra con l'Inter, subentrando nel secondo tempo al fratello Sebastiano; il 26 giugno, ha giocato la prima da titolare segnando al River Plate.