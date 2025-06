Italian Global Series Festival i vincitori | le serie premiate con il Maximo Award 2025

L'Italian Global Series Festival 2025 ha celebrato l'eccellenza seriale internazionale, culminando con la consegna dei prestigiosi Maximo Award. Tra i protagonisti, Carlo Verdone e Dean Norris hanno ricevuto l'Excellence Award, sottolineando il prestigio di questa kermesse tra Riccione e Rimini. La prima edizione ha lasciato il segno, offrendo anteprime mondiali, incontri con grandi autori e momenti di formazione. Un evento che ha segnato un nuovo punto di riferimento nel panorama televisivo mondiale.

Sono stati annunciati i vincitori dei Maximo Award all'Italian Global Series Festival, con Carlo Verdone e Dean Norris insigniti dell'Excellence Award. Si è conclusa la prima edizione dell'Italian Global Series Festival, svoltasi tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno 2025. Una manifestazione dedicata all'eccellenza della serialità internazionale, che ha portato sul palco anteprime mondiali, incontri con grandi autori, masterclass e una cerimonia di premiazione molto partecipata. Durante la manifestazione, Carlo Verdone e Dean Norris - celebre per il ruolo di Hank Schrader in Breaking Bad - sono stati insigniti dell'Excellence Award, un riconoscimento speciale dedicato a chi ha lasciato un segno importante nella serialità globale.

Italian Global Series Festival | il 27 giugno ospite Caroline Kepnes, autrice di YOU - Il 27 giugno Riccione si trasformerà nella capitale della narrazione, quando l’Italian Global Series Festival ospiterà per la prima volta in Italia Caroline Kepnes, autrice del successo mondiale “You”.

