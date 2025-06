Italia voli bloccati e caos totale | cosa è successo

Una serata da dimenticare per migliaia di passeggeri e il traffico aereo del Nord Italia: un guasto al sistema di trasmissione dati ha causato il caos negli aeroporti gestiti da Enav a Milano, paralizzando decolli e atterraggi. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo i dettagli di questa crisi che ha messo in ginocchio uno degli snodi più trafficati del Paese.

Una serata da dimenticare per migliaia di passeggeri e per il traffico aereo del Nord Italia. Nella serata di sabato 28 giugno, un guasto al sistema di trasmissione dati ha mandato in tilt gli aeroporti gestiti dal centro radar Enav di Milano, paralizzando di fatto decolli e atterraggi in uno degli snodi più trafficati del Paese. I primi segnali di anomalia sono stati registrati attorno alle 20:20, quando negli uffici Enav dislocati a Milano si è verificato un rallentamento importante nella trasmissione dei dati radar.

