Italia nella morsa del caldo 21 città da bollino rosso

L’Italia si trova sotto il caldo torrido, con 21 città in codice rosso e temperature che superano i livelli di allerta per il terzo giorno consecutivo. Tra strade deserte e turisti stremati, molti cercano refrigerio in collina o al mare, mentre le autorità lanciano appelli di prudenza, soprattutto per gli anziani. Un’estate da record che mette a dura prova la resistenza di tutti: solo poche località se la cavano con meno...

È una domenica da bollino rosso in 21 città italiane, tra cui Bologna, Milano, Roma e Napoli. Passeggiare nei centri storici è un’impresa, con turisti stremati e pochi residenti rimasti. Chi può fugge in collina o al mare. È il terzo giorno consecutivo con temperature sopra i livelli di allerta: le autorità mettono in guardia per i rischi alla salute, in particolare per gli anziani. Solo poche città, come Bari e Cagliari, si salvano con un meno allarmante bollino giallo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia nella morsa del caldo, 21 città da bollino rosso

