L’Italia si trova di fronte a una crisi demografica senza precedenti, con il 75% degli italiani che teme l’invecchiamento della popolazione. Il 46% decide di non avere figli per paura del futuro, mentre il 58% dei caregiver si sente sopraffatto. Un Paese che si guarda allo specchio e vede riflessa la propria fragilità, invocando un’alleanza tra generazioni per scongiurare il declino. La sfida è ora affrontare questa crisi con coraggio e visione condivisa.

Un Paese che si guarda allo specchio e vede riflessa la propria fragilità: l’Italia, secondo il sondaggio “Demografia, un patto tra generazioni” di Adnkronos Q&A, si scopre più insicura che mai su pensioni, natalità e lavoro, mentre la politica invoca un’alleanza tra giovani e anziani per evitare il declino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Italia in crisi demografica: il 75% teme l'invecchiamento, il 46% non fa figli per paura del futuro e il 58% dei caregiver è solo. Sondaggio Adnkronos; "Creare un Istituto Italiano sull'invecchiamento": la proposta per fare dell'Italia un hub internazionale sulla longevità; Bonetti: «Ora lavoriamo insieme per affrontare la crisi demografica».

