Italia favolosa vince il bronzo agli Europei femminili e torna sul podio dopo trent'anni | Francia KO

L’Italia femminile del basket fa la storia: dopo tre decenni, torna sul podio europeo conquistando il bronzo con una vittoria emozionante contro la Francia. Un percorso straordinario guidato dal talento e dalla determinazione delle ragazze di Coach Andrea Capobianco, che hanno dimostrato che il nostro sport può ancora sorprendere. Una vittoria che riempie di orgoglio tutta la Nazione e segna un nuovo capitolo nel palmares della pallacanestro italiana. Continua a leggere.

L'Italia vince la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminili battendo la Francia 69-54. La Nazionale torna sul podio dopo trent'anni: percorso favoloso delle ragazze di Coach Andrea Capobianco.

