Italia 7s Maschile chiude terza nella Rugby Europe Championship e sogna le World Series

Italia 7s maschile brilla alla Rugby Europe Championship, chiudendo al terzo posto e sognando le World Series. Sotto la guida del tecnico Mazzantini, gli Azzurri hanno stupito ad Amburgo, iniziando con due vittorie convincenti e dimostrando grande forza e determinazione. Ora, con il terzo posto conquistato, l’Italia mira a consolidare il proprio ruolo nel panorama internazionale, puntando sempre più in alto. La strada verso il top continentale è tracciata e il futuro si infiamma di ambizioni.

L’Italia 7s Maschile, guidata dal tecnico Matteo Mazzantini, ha brillato nella tappa di Amburgo della Rugby Europe 7s Championship 2025, iniziando il torneo con due convincenti vittorie nella fase a gironi. Nella prima giornata, gli Azzurri hanno ribaltato la Georgia vincendo 21-19 e successivamente dominato l’Irlanda con un secco 28-0. Con questi due successi, l’Italia si è portata in vetta alla Pool A a pari punti con la Francia, creando i presupposti per uno scontro diretto decisivo. Il giorno successivo ha visto gli Azzurri affrontare i transalpini nella gara conclusiva del girone, cedendo però per 19-14 al termine di un match combattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia 7s Maschile chiude terza nella Rugby Europe Championship e sogna le World Series

