Israele ordina evacuazione a nord di Gaza | Operazioni militari imminenti

In un delicato scenario di tensione crescente, Israele ha ordinato l’evacuazione della zona nord di Gaza, preannunciando operazioni militari imminenti e intensificate. Un avvertimento che scuote la regione, mentre le strade si svuotano e il tempo sembra stringersi in vista di un’eventuale escalation. La delicatezza del momento impone attenzione e riflessione: quali saranno le conseguenze di questa operazione? Resta aggiornato per scoprire come evolveranno gli eventi.

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la parte settentrionale della Striscia di Gaza, avvertendo i residenti di Gaza City e delle zone limitrofe di un’imminente escalation militare. "Le forze israeliane opereranno con intensa forza in queste aree e le operazioni militari si intensificheranno ed estenderanno per distruggere le capacità delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

