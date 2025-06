Israele non perdona | il blitz uccisa la mente della strage del 7 ottobre

Israele non dimentica e risponde con fermezza. Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno annunciato l'eliminazione di Hakham Muhammad Issa al Issa, figura chiave delle Brigate Qassam e responsabile dell'attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico. Un colpo deciso che sottolinea la determinazione di Israele a difendersi e a perseguire giustizia, assicurando che coloro che minacciano la sicurezza nazionale paghino il prezzo delle loro azioni.

Le Forze di difesa di Israele ( Idf ) hanno confermato l'uccisione di Hakham Muhammad Issa al Issa, uno dei comandanti delle Brigate Qassam (ala militare del movimento islamista palestinese Hamas ), coinvolto nell'attacco lanciato il 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico. In precedenza, i media israeliani avevano riferito che il miliziano era stato preso di mira in un attacco e che erano in corso gli accertamenti da parte delle autoritĂ Â militari per confermare la sua uccisione. Secondo quanto reso noto dalle Idf, Al Issa è stato eliminato ieri in un'operazione congiunta con l'agenzia di intelligence interna Shin Bet nella zona di Sabra, nella Striscia di Gaza settentrionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele non perdona: il blitz, uccisa la mente della strage del 7 ottobre

In questa notizia si parla di: ottobre - israele - perdona - blitz

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln€ - Il governo italiano si trova in un cortocircuito dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, sulle esportazioni di armi ad Israele, ammontanti a 43 milioni di euro dal 7 ottobre 2023.

Israele non perdona: il blitz, uccisa la mente della strage del 7 ottobre | .it; Pizza Index, il segnale che ha anticipato l'attacco Usa all'Iran | .it; Giuseppe Conte, Meloni non lo faccia: l'ultima sparata dopo i raid in Iran | .it.

Israele, il blitz di Netanyahu: “Tank in Cisgiordania fino al prossimo anno” - un fatto che da solo dà la misura della crisi che si è sviluppata in quest’area dal 7 ottobre 2023, ... Scrive repubblica.it

Israele, blitz dentro Gaza con soldati e tank: caccia serrata ad Hamas - Il Tempo - Le forze israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver effettuato un’incursione «mirata» nel nord della Striscia di Gaza con unità della ... Come scrive iltempo.it