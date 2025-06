Israele ministro tedesco in visita alle zone bombardate dall’Iran

In un gesto di solidarietà e preoccupazione, il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt ha visitato Bat Yam, una delle zone più colpite dai missili iraniani in Israele, accompagnato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. La visita sottolinea l’urgenza di affrontare le crescenti tensioni e la minaccia alla sicurezza civile. “Qui vediamo che si sta combattendo una guerra contro la popolazione civile”, ha affermato Dobrindt, evidenziando la gravità della situazione e l’importanza di rafforzare la cooperazione internazionale.

