Ispezioni in un negozio di frutta e verdura | irregolarità e sanzioni

Durante un’ispezione nei negozi di frutta e verdura, i carabinieri del Nas e la stazione di Aprilia hanno riscontrato irregolarità che hanno portato a sanzioni. La scoperta di violazioni nelle norme igieniche e fiscali evidenzia l’importanza di una rete di controlli puntuale. La tutela della qualità e della legalità nel settore alimentare rimane una priorità fondamentale per garantire ai consumatori prodotti sicuri e trasparenti.

Un'attività ispettiva è stata condotta dai carabinieri del Nas e dai colleghi della stazione di Aprilia all'interno di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, il cui titolare è un cittadino di nazionalità egiziana di 31 anni residente in provincia di Roma. Nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

