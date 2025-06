Isolamento ferroviario | Serve il piano di mobilità dell’Italia centrale

Il futuro delle ferrovie umbre dipende da un piano di mobilità strategico capace di uscire dall’isolamento e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Foligno. Durante l’incontro organizzato dalla parlamentare Emma Pavanelli, si è sottolineata l’importanza di investimenti concreti per migliorare il trasporto ferroviario e rilanciare l’intera regione. Ringrazio gli esponenti politici, gli stakeholder e i cittadini coinvolti: insieme possiamo costruire un nuovo capitolo per le ferrovie dell’Umbria, rendendole protagoniste di uno sviluppo sostenibile e innovativo.

