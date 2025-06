Isola d' Elba avvistato il mega yacht Drizzle del fondatore di Zara | 92 metri vale 300 milioni di euro

L’isola d’Elba ha fatto da sfondo a un’esclusiva sorpresa: il mega yacht Drizzle, appartenente al fondatore di Zara, lungo 92 metri e dal valore stimato di 300 milioni di euro, è stato avvistato nelle acque dell’isola. La notte a Portoferraio e la partenza all’alba verso Portofino hanno attirato l’attenzione di curiosi e appassionati di lusso. Ma chi si cela dietro questo sofisticato gigante del mare? Scopriamolo insieme.

Una notte a Portoferraio e ripartenza all'alba, destinazione Portofino. Ma già nel tardo pomeriggio di ieri, dai lidi dell'isola d'Elba, erano in molti in curiosi a chiedersi di chi fosse quel mega yacht da oltre 90 metri in arrivo in rada. Ebbene, grazie alle fotografie gentilmente inviate alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: isola - elba - mega - yacht

