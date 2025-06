Isgrò le formiche che cancellano in Sicilia

In un’Italia affascinante e sorprendente, le formiche di Isgrò si affacciano come protagoniste di un fenomeno inaspettato: la loro presenza ingombrante in Sicilia, dove cancellano simbolicamente ciò che sembra irreversibile. Un intreccio tra scienza e arte che invita a riflettere sulla forza della natura e sull’arte come forma di protesta. Scopriamo insieme come queste formiche abbiano riscritto il nostro modo di vedere il mondo.

Scicli: giugno. Negli ultimi anni gli animali e gli insetti sono tornati in modo significativo e dirompente a occupare sia la scena scientifica (stavolta non come cavie) sia quella dell'arte.