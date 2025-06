iscrizioni il 10 luglio lo stop

Il countdown per le iscrizioni alla Serie D 2025/2026 è ufficialmente iniziato: dal 4 al 10 luglio, le società avranno l'opportunità di presentare la domanda, ma il tempo stringe. Con otto club a rischio e ricorsi da inoltrare entro il 21 luglio, la partita si fa sempre più complessa. Per partecipare al campionato, le società dovranno rispondere prontamente alle scadenze e garantire i requisiti richiesti, perché il futuro del calcio dilettantistico italiano dipende da loro.

