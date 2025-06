Iran non si fida | Dubbi su rispetto tregua da Israele pronti a reagire

L’Iran nutre profonde diffidenze sulla reale stabilità della tregua con Israele, sospettando possibili azioni di riacutizzazione del conflitto. Dopo dodici giorni di violenze, la fiducia tra le parti è fragile e il timore di un’escalation resta alto. Il capo di stato maggiore iraniano, Abdolrahim Moussavi, sottolinea che l’Iran si è difeso, non ha iniziato la guerra, ma rimane pronto a reagire in caso di minacce. La tensione nel Medio Oriente si fa sempre più palpabile.

"Non abbiamo iniziato la guerra, ma abbiamo risposto con tutte le nostre forze all'aggressore – ha dichiarato il capo di stato maggiore iraniano, Abdolrahim Moussavi

