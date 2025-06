Iran l’attacco israeliano a Evin ha causato 71 morti

L’attacco israeliano alla prigione di Evin a Teheran ha scosso profondamente l’Iran, causando la tragica perdita di 71 vite, tra cui prigionieri, personale e visitatori. Un episodio che ha sollevato intense preoccupazioni internazionali e riacceso i timori di escalation nel già complesso contesto mediorientale. La situazione resta incandescente, con il mondo che osserva attentamente gli sviluppi di questa crisi.

L’attacco israeliano alla prigione Evin di Teheran ha ucciso 71 persone secondo quanto ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana, Asghar Jahangir, in un’intervista all’agenzia di stampa Mizan. “Nell’attacco alla prigione di Evin sono state uccise 71 persone, tra cui il personale amministrativo, i giovani che stavano svolgendo il servizio militare, i prigionieri, i familiari dei prigionieri che li stavano visitando e i vicini che vivevano nelle vicinanze della prigione”, le parole di Jahangir. Araghchi: “Orgogliosi dei nostri martiri, non nascondiamo perdite. “Ancora una volta, il grande popolo iraniano sta mostrando al mondo la sua straordinaria forza e resilienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, l’attacco israeliano a Evin ha causato 71 morti

Un nuovo episodio di tensione scuote Teheran, con un attacco sorprendente al carcere di Evin, celebre per aver rinchiuso dissidenti politici.

Un attacco israeliano alla prigione di Evin a Teheran è "completamente irresponsabile" e "mette i nostri cari in pericolo di vita". Lo afferma Noemie Kohler, sorella della cittadina francese Cecile Kohler, detenuta in Iran dal maggio del 2022. Vai su X

L'esercito israeliano ha preso di mira l'ingresso del carcere di Evin, nella capitale iraniana Teheran, conosciuto per il gran numero di dissidenti politici detenuti. Lo ha riferito l'emittente d'opposizione basata a Londra «Iran International», secondo cui gli edific Vai su Facebook

