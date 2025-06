Iran era vicino alla bomba atomica L' annuncio di Trump | dov' è finito l' uranio

L'ombra di un Iran vicinissimo alla bomba atomica aleggiava sulla scena globale, fino all'annuncio colorito di Trump: “L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica” prima dei raid statunitensi e israeliani. Un’intuizione che apre nuovi scenari sulla tensione nucleare e le mosse diplomatiche in atto. Ma c’è di più: il presidente americano rivela anche di aver trovato un acquirente per TikTok, una mossa strategica in un mondo sempre più connesso e complesso.

'L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica'' prima dei raid condotti dagli Stati Uniti e da Israele sui suoi impianti nucleari. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista a Fox News, sostenendo che ''l'Iran non ha spostato l'uranio'' dal sito colpito, ''è troppo pericoloso''. Il tycoon ha affermato di avere un compratore per TikTok: ''Abbiamo un acquirente per TikTok, un gruppo di persone molto ricche''. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista a Fox News. Top secret sull'identità degli acquirenti, ''ve lo dirò tra circa due settimane'', ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Iran era vicino alla bomba atomica". L'annuncio di Trump: dov'è finito l'uranio

