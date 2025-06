Iran | Dubbi che Israele rispetti il cessate il fuoco pronti a reagire

L'Iran esprime forti dubbi sulla sincerità di Israele nel rispettare il cessate il fuoco, che da martedì 24 giugno 2025 ha messo fine a dodici giorni di conflitto. Mentre la tensione rimane alta, Teheran si prepara a reagire prontamente in caso di ulteriori violazioni, sottolineando che non hanno iniziato la guerra ma sono pronti a difendersi con tutte le forze a loro disposizione. La pace rimane un miraggio, e la tensione cresce di ora in ora.

L’ Iran ha dichiarato di nutrire seri dubbi sul rispetto del cessate il fuoco da parte di Israele, in vigore da martedì 24 giugno 2025 dopo 12 giorni di guerra tra i due Paesi. «Non abbiamo iniziato la guerra, ma abbiamo risposto all’aggressore con tutte le nostre forze», ha dichiarato il nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Abdolrahim Mousavi, riferendosi allo Stato ebraico. «Abbiamo seri dubbi sul rispetto degli impegni presi, incluso il cessate il fuoco, e siamo pronti a una risposta decisa », ha aggiunto secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran: «Dubbi che Israele rispetti il cessate il fuoco, pronti a reagire»

