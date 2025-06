Iran direttore Aiea bandito da siti nucleari | Teheran potrebbe tornare ad arricchire uranio

L'Iran, in una mossa drastica, blocca l'accesso di Rafael Grossi e delle telecamere dell'Aiea ai suoi impianti nucleari, alimentando tensioni e timori di un possibile ritorno all’arricchimento di uranio. Questa decisione segna un passo importante nella delicata partita tra Teheran e la comunità internazionale, lasciando aperta la porta a nuove sfide e interrogativi sul futuro del programma nucleare iraniano. La situazione resta altamente fluida e da seguire con attenzione.

(Adnkronos) – L'Iran non permetterà più a Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), di visitare o installare telecamere di sorveglianza presso i suoi impianti nucleari. Ad annunciarlo ieri è stato il vicepresidente del Parlamento iraniano, Hamid Reza Haji Babae, motivando la decisione con la presenza di dati sensibili sulle strutture all'interno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

