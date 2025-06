Iran 71 uccisi nel raid israeliano sulla prigione di Evin

Un attacco devastante scuote ancora una volta la regione: durante la guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran, un raid israeliano sulla prigione di Evin a Teheran ha causato la morte di 71 persone, tra cui dissidenti e prigionieri stranieri. Un bilancio che solleva molte domande e preoccupazioni sulla tensione crescente in Medio Oriente. Quali saranno le conseguenze di questa escalation?

L'attacco israeliano di lunedì contro il carcere di Evin a Teheran, durante la guerra dei 12 giorni con l' Iran, ha ucciso 71 persone. Lo ha riferito la magistratura iraniana. "Secondo le statistiche ufficiali, 71 persone sono state uccise nell'attacco al carcere di Evin", ha dichiarato il portavoce della magistratura Asghar Jahangir. Al momento dei raid erano detenuti nel carcere esponenti dell'opposizione e prigionieri stranieri o con doppia cittadinanza. Secondo il portavoce, citato da Mehr, tra le vittime figurano personale amministrativo del carcere, soldati di leva, detenuti, familiari di detenuti che erano in visita o si erano recati per seguire questioni legali e residenti locali che vivono nelle vicinanze del carcere.

