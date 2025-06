iO Donna ha dato voce a quattro giovani progettiste in concorso | il tema du quest' anno Chaos and Order in the Garden come ispirazione

Io Donna ha dato voce a quattro giovani progettiste in concorso, ispirate dal tema "Chaos and Order in the Garden". Un paesaggio mediterraneo, tra il calore del sole, i colori vivaci di piante e fiori, e il dialogo tra mare e terra vulcanica, incarna la magia di questa regione. A Giarre, tra l’Etna e il Mare Jonio, si svolge il Radicepura Garden Festival, un evento internazionale dedicato alla bellezza e alla progettazione del verde, nato con...

Clima mediterraneo soleggiato per molti mesi all'anno,piante e fiori dai colori vivaci e dai profumi inebrianti, l'azzurro del mare che dialoga con le cromie forti della terra e della roccia vulcanica. Il paesaggio siciliano è un concentrato di bellezza. In questo scenario, a Giarre, tra l'Etna e il Mare Jonio, si tiene con cadenza biennale Radicepura Garden Festival, l'evento internazionale consacrato alla progettazione del verde, nato con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la promozione del paesaggio del sud.

