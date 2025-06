Investito mentre passeggia a Roma Antonio Zarlenga muore dopo tre giorni di agonia

Tragedia sulla strada di Roma: Antonio Zarlenga, vittima di un investimento mentre passeggiava in via delle Casalenziane, si è spento dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte. Un'altra vita spezzata dalla pericolosità delle strade cittadine, un triste promemoria dell'importanza di maggiore attenzione e sicurezza per tutti. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

