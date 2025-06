Investita dalle fiamme alle giostre 13enne ustionata sull'autoscontro a Benevento

Una serata di festa si è trasformata in un dramma a Benevento, quando una giovanissima 13enne è rimasta ustionata durante i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Mentre si divertiva sull'autoscontro, una fiammata improvvisa ha causato gravi ferite alla ragazza, suscitando shock e preoccupazione tra i presenti. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma il suo impatto emotivo resta forte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità.

Una 13enne è rimasta ustionata ieri sera a Benevento durante i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: è stata investita da una fiammata sprigionata da una macchina dell'autoscontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

