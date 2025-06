Intervento di ripascimento sulla spiaggia di Montesilvano scatta il divieto di balneazione

A Montesilvano, l’orizzonte si prepara a ritrovare la sua bellezza con un intervento di ripascimento sulla spiaggia, ma nel frattempo scatta il divieto temporaneo di balneazione. L’ordinanza del sindaco De Martinis mira a tutelare la sicurezza dei cittadini durante i lavori, che interesseranno il tratto in prossimità dell’hotel. Un passo importante per preservare il nostro mare, anche se temporaneamente, affinché torni a splendere come sempre.

Divieto temporaneo di balneazione a Montesilvano per un intervento di ripascimento. L' ordinanza numero 40 firmata dal sindaco Ottavio De Martinis istituisce il divieto temporaneo di balneazione per l'esecuzione di un intervento di ripascimento nel tratto del litorale in corrispondenza di hotel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: intervento - divieto - balneazione - ripascimento

Divieto di balneazione, intervento sulle fogne - Attualmente, l'unico tratto di litorale genovese non idoneo alla balneazione si trova tra il lato est del depuratore di Quinto e via Divisione Acqui, a causa di perdite fognarie che contaminano il mare.

Ripascimento ok, stop al divieto di balneazione; Partono i lavori di ripascimento ma a Villanova è vietato fare il bagno; Ripascimento anti-erosione della costa di Castellammare di Stabia.

Ripascimento ok, stop al divieto di balneazione - 35 con cui revoca ufficialmente il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di San Montano, precedentemente imposto con l’ ... Secondo ilgolfo24.it

Psicosi divieto di balneazione a Pesaro, ma il mare è ok - Il Resto del Carlino - Psicosi divieto di balneazione a Pesaro, ma il mare è ok Dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna la gente teme anche per le nostre acque. Lo riporta ilrestodelcarlino.it