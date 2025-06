Inter Zalewski | Chivu crea fiducia

Nicola Zalewski, il talento polacco appena riscattato dall’Inter, si apre al Corriere dello Sport svelando come Cristian Chivu abbia plasmato la sua fiducia e crescita. Con 3 gol e 5 assist in stagione, Zalewski si sta affermando come protagonista, alimentando il sogno di una convocazione mondiale. La sua storia di rinascita e ambizione si intreccia con il legame con il suo mentore, annunciando un futuro promettente sui palcoscenici internazionali.

Inter, Zalewski: il riscatto e il sogno Mondiale per Club Nicola Zalewski, neo-riscattato dall’Inter per 10 milioni di euro dalla Roma, si racconta al Corriere dello Sport, sottolineando il legame con Cristian Chivu. Il polacco, 23 anni, ha conquistato i nerazzurri con 3 gol e 5 assist nella stagione 202425, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Zalewski: “Chivu crea fiducia”

In questa notizia si parla di: inter - zalewski - chivu - crea

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Zalewski: "Appena ho messo piede ad Appiano Gentile, tra me e l'Inter è scattato qualcosa di speciale, non solo a livello di campo, ma anche nel rapporto con le persone. Ho lavorato dal primo giorno per rimanere. E non lo considero un punto di arrivo". Vai su Facebook

Zalewski: "Se è vero che mio padre, prima di diventare romanista grazie a me, era interista? Sì, a Poli c’erano tanti interisti e quando è arrivato in Italia lo è diventato anche lui. Appena ho messo piede ad Appiano, in me è scattato qualcosa di speciale, non s Vai su X

Inter, Zalewski: «Chivu crea rapporti umani. Non sono un predestinato, pranzavo in auto per allenarmi»; Inter, Zalewski: “Ecco cosa mi ha colpito di Chivu”; Zalewski: “All’Inter è stato subito speciale. Devo dire grazie a Mourinho”.

Inter, Zalewski: «Chivu crea rapporti umani. Non sono un predestinato, pranzavo in auto per allenarmi» - Nicola Zalewski, anche lei come Pio Esposito ha esordito con il club dove è cresciuto (la Roma) a 19 anni in una gara internazionale, in Champions con lo United, risultando decisivo per la vittoria: « ... Si legge su informazione.it

Inter, la rivelazione di Zalewski: «Arrivato ad Appiano è scattato qualcosa. Spero di dare tanto, Chivu mi ha colpito per un aspetto» - Spero di dare tanto, Chivu mi ha colpito per un aspetto» Al Corriere della Sera alla vigilia del match del Mondiale per Clu ... Lo riporta calcionews24.com